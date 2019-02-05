Поки в Україні - з нечуваною швидкістю підвищують тарифи, в Європі - з небаченою щедрістю збільшують соцвиплати. Лише вчора Німеччина оголосила про намір підвищити базовий дохід малозабезпеченим майже до тисячі євро на місяць, а сьогодні з подібною заявою виступила Італія. Які перспективи у цієї схеми? - знає Світлана Чернецька.

Справжнє шоу організували в Римі. Не гірше за презентацію нового iPhone. Понад півгодини - на сцені заступник прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо розхвалює нову схему базового доходу громадян. Позаду нього - таємнича підставка, на якій щось заховано під накидкою.

"Сьогодні я з гордістю представляю вам першу картку базового доходу громадян в історії Італії. Перша з трьох мільйонів. Ось вона!".

Гроші для безробітних та бідних - це була одна з передвиборних обіцянок "Руху 5 зірок". І уряд вважає цей крок революційним. Мовляв, інші країни навперебій вивчатимуть цю реформу. Що бідніша людина - то більше грошей їй дадуть. Аж до 780 євро на місяць. Приміром, якщо є будинок чи пенсія, сума може бути меншою.

Близько трьох мільйонів італійців отримають ось такі картки. Для безробітних є умова - перебувати на обліку в центрі зайнятості. І якщо вони тричі відмовляться від пропозицій з працевлаштування, автоматично позбудуться права на державне утримання. Втім, схему вже піддали критиці. Зокрема, через неефективні центри зайнятості. Особливо, на біднішому півдні країни.

"Для мене немає роботи. Те саме було з моїм батьком. Він перебував на обліку в центрі зайнятості понад 30 років і жодного разу не отримав телефонного дзвінка щодо місця роботи", - говорить Емануель Варріале, безробітний.

Безробіття в країні дійсно проблема - 10% італійців не працевлаштовані. П'ята частина населення - на межі бідності. Тож грошова допомога найуразливішим верствам населення - непогана ідея. Втім, Італія зараз не в тому становищі, щоб розкидатися грошима. Економіка країни - знову в рецесії. Державний борг сягає вже 133% ВВП, це найгірший показник у ЄС після Греції. Втім, це не лякає популістський уряд, що прийшов до влади менш ніж рік тому.

"Дані за останній квартал свідчать про зниження внутрішнього валового продукту. Я очікую подальшого скорочення нашого ВВП. Але ми говоримо про минуле. Давайте дивитися в майбутнє", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії.

Введення базового доходу - не єдиний крок, за який критикують уряд Конте.

Також в Італії знизили пенсійний вік до 62 років. Це на 4 роки менше для жінок та на 5 для чоловіків. І це знову ж таки - додаткове навантаження на бюджет країни. Економісти прогнозують, що Італія може стати причиною наступної великої кризи в єврозоні.