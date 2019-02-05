Комунальні послуги геть ніякі, натомість рахунки - захмарні! А платити людям нічим. Тож борги накопичуються. І суми вже космічні. Наприклад, лише за спожитий газ українці заборгували майже 30 мільярдів гривень! Такі дані Держстату. Експерти ж попереджають - "Нафтогаз" і далі буде затягувати комунальні паски. Продовжить тему Даніїл Снісар.

Своєрідний рекорд з накопичення боргів за блакитне паливо - у січні встановила Дніпропетровщина. Область завинила "Нафтогазу" майже 2.8 мільярда гривень. Значний борг перед газовим монополістом й у жителів Харківської області - 640 мільйонів. Ще 577 мільйонів НАКу мають сплатити газовики Миколаївщини.

"Таке зростання обумовлене тим, що у минулому році природний газ подорожчав на 24 відсотка. При цьому, доходи населення за цей період суттєво не збільшилися, що призвело саме до зростання поточної заборгованості населення", - говорить Наталія Левченко, директор ТОВ "Миколаївгаз збут".

Суттєву роль у збільшенні боргів, на думку керівників облгазів - відіграли. субсидії - точніше, їхня відсутність. Кількість отримувачів допомоги на комуналку цього опалювального сезону зменшилася удвічі. Так у Дніпропетровській області сума субсидій на оплату блакитного палива "Дніпропетровськгазу" знизилася з 2,7 млрд до 1,8 млрд грн.

"В прошлом отопительном сезоне их количество составляло 540 тысяч абонентов, в этом - 255 тысяч. В два раза произошло сокращение. И это сокращение произошло не за счет увеличения или улучшения материального положения наших клиентов, а за счет изменения в правилах предоставления субсидий", - говорить Тетяна Соболь, директор ТОВ "Дніпропетровськгаз збут".

"К чему это приводит в итоге. Уже говорили о том, что основную часть денег, которая поступает от населения - мы оплачиваем оптовому поставщику природного газа - это НАК "Нафтогаз". Это приводит к несвоевременным платежам", - говорить Павло Тиндик, директор ТОВ "Харківгаз збут".

А от у "Нафтогазі" ці проблеми повністю перекладають на регіональні газові компанії. Минулого тижня голова НАКу Андрій Коболєв звинуватив газовиків у махінаціях з тарифами. З яких, до речі, держпідприємство отримує 90 відсотків від суми. Втім, звинувачення так і залишилися припущенням у вигляді публікації у Facebook. Та газовий вентиль українцям НАК все ж вирішив прикрутити, пролобіювавши зменшення у кілька разів норм споживання газу для домогосподарств без лічильників.

"Відповідно до анонсованої норми споживачів, які споживають газ на газовій плиті, без приладу обліку - новий норматив становитиме. Було дослідження розроблене профільним інститутом у 2015 році, яке було оновлене у 2018 році. Дані про середнє фактичне споживання по цій виборці побутових споживачів - складає в середньому на плиту 6.64. Тобто, бачимо, що норма, яка анонсована, або прийнята урядом - вона є заниженою більш ніж у два рази", - говорить Денис Сенектутов, голова асоціації газових ринків України.

Раніше газові компанії вже скасовували подібні розпорядження через суди.

"Такое решение правительства будет опротестовано. Так или иначе. Потому что на рынке будет продолжать собираться несанкционированное потребленный неоплаченный объем газа. Т.е., буду продолжать расти взаимные долги, что крайне негативно будет отражаться в целом на состоянии отрасли. Так и облгазов, которые занимаются поставками этого газа", - говорить Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань.

Якщо ж нові зменшені норми набудуть чинності споживачам, у яких відсутні лічильники - доведеться готувати їжу на плиті з секундоміром у руках. У разі понаднормового використання блакитного палива - ціна за побутовий газ зросте до рівня промислового.