МОЗ - без голови? Окружний адмінсуд столиці заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Позов про відсутність у неї відповідних повноважень подав депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук. Які причини такого рішення Феміди? Всі подробиці - в матеріалі.

Лікувальна гімнастика, реформи екстреної та первинної медицини. Вона виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я протягом двох з половиною років. Однак відсьогодні Окружний адмінсуд столиці заборонив Уляні Супрун здійснювати повноваження очільника МОЗу.

Причин декілька - перевищення терміну перебування на займаній посаді та наявність громадянства США. Згідно з постановою суду, відтепер Супрун має право виконувати виключно повноваження заступника очільника МОЗу. У відомстві вже консультуються з юристами, сама ж Супрун від коментарів поки що утрималась.

Відповіли на рішення Феміди в Кабміні. Там заявили: постанова суду - тиск на реформи, які тепер перебувають під загрозою! Та висловили Супрун свою підтримку. Чого не можна сказати про сусупільство. Адже доволі часто громадськість обурюють "незвичайні" поради очільниці МОЗу. Зокрема, виклик швидкої невдовзі може стати для українців справжньою розкішшю. Адже лікарі до вас приїдуть, тільки якщо у вас буде температура 40, серцевий біль або проблеми з диханням. В іншому випадку, будьте ласкаві, телефонуйте сімейному лікарю.

"Коли ми обрали свого сімейного лікаря, коли ми захворіємо, то можемо подзвонити до свого лікаря, з ним по телефону поговорити. Як є причина, чому лікар повинен приїхати до свого пацієнта. Це, що було колись, що "швидка" надавала послуги первинної ланки, вже не буде продовжуватися. Швидка допомога має надавати екстрену медичну допомогу", - заявила Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.

Однак останнім часом кількість таких "екстрених" випадків стала значно більшою. Адже в країні лютує кір. Згідно з останніми даними МОЗ, тільки за минулий місяць на неї захворіли понад 15 тисяч українців. Більше половини з них - діти. Проте в міністерстві вирішили епідемію поки що не оголошувати. Мовляв, показники ще не достатні, та й вакцина є. На відміну від літа цього року. Коли в Україні не вистачало препаратів від ботулізму. Тоді Супрун поради давати не квапилася, а одного разу - навіть втекла від журналістів.

"Чи так ектично поводяться журналісти у світі? Чи вони так атакують людей? І ставлять мікрофон і б'ють мікрофоном міністра? Думаю що ні! Не тікайте від питань".

Однак рішення адмінсуду про відсторонення Супрун може бути неостаточним. Адже, згідно із законом, у неї є п'ятнадцять діб на апеляцію.

Ситуацію, що склалалася в Міністерстві охорони здоров'я, прокоментував президент України. Петро Порошенко заявив, що не може давати оцінку рішенням суду, однак наголосив - Уляна Супрун має повну підтримку глави держави.

"Питання громадянства відноситься виключно о компетенції президента України. Я нещодавно мав зустріч з пані Уляною, і наголошую, пані Уляна є громадянкою України відповідно до Указа, який підписав президент Порошенко про надання їй українського громадянства. Крапка. Пані Супрун має повну підтримку президента України. І я дуже ціную, що ми разом з пані Супрун з урядом і парламентом зробили в напрямку медичної реформи", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Відсторонення Уляни Супрун прокоментував і засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Політик упевнений: після цього у відставку має піти й весь уряд.

"Ми давно пропонували відправити у відставку її і заслухати увесь уряд, і відправити в відставку. Думаю, уряд буде чіплятись за неї, бо якщо не відстороннять - це сигнал що є правосуддя, а його немає і вони будуть тримати цю америкнську громадянську, яка сьогодні робить гірше для країни і ніякої медичної реформи немає. Я бачив по країні, їздив і бачив, що люди налякані діями Супрун, а вершина цинізму - це рекомендувати голодним українцям, які стали жебраками - їсти не чорну, а червону ікру", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".