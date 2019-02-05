Як пройшла меса Папи Римського в мусульманській країні? Чому в Китаї оголосили "жовтий" рівень небезпеки? Та звідки взялися медузи в канадському озері? Про це та інше - в нашому огляді.

Перша літургія папи Римського на Аравійському півострові. Близько 135 тисяч вірян відвідали месу Понтифіка католицької церкви на одному зі стадіонів в Абу-Дабі. Молитви також слухали і декілька тисяч мусульман. Папа Римський закликав усі релігійні конфесії до об'єднання задля миру на землі.

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Tesla купує виробника суперефективних батарей. Ілон Маск підписав угоду про купівлю каліфорнійської енерготехнологічної компанії "Максвел Технолоджіс" за 218 мільйонів доларів. Окрім суперакамуляторів, "Максвел" виготовляє ультраконденсатори - пристрої, які можуть накопичувати і швидко віддавати велику кількість енергії. Останнього часу фірма активно зайнялася дослідженнями в галузі батарей із так званими сухими електродами. Така технологія дозволяє підвищити "щільність енергії" - тобто радикально зменшити час зарядки і суттєво знизити ціну батарей.

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Густий туман накрив південні регіони Китаю. Там місцева влада оголосила "жовтий" рівень попередження. Видимість у деяких містах впала до двохсот метрів. Меторологічний центр тим часом закликає жителів країни відмовитися від користування власними автомобілями, а також уникати довгого перебування на вулиці.

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Чудернацькі крижані медузи. Жителі канадської провінції Альберта помітили у місцевому озері "медуз", які замерзли в льоду. Берег водойми заповнили білі крижані диски незвичної форми. Фігури мають різні розміри та форми. Деякі місцеві жителі навіть назвали їх "іншопланетними". Однак дивні "істоти" виявилися бульбашками метану. Через низькі температури вони піднялися з дна озера та замерзли у формі дисків.

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Несподівана весна в Румунії - на заході країни розквітли проліски. Минулі вихідні стали найтеплішими для цієї пори за останні 60 років. Місцями температура сягала 17 градусів вище нуля. Однак весняна погода в цьому регіоні довго не затримається - з середини тижня синоптики обіцяють похолодання.