Декларація на захист свободи слова напередодні президентських перегонів. Національна спілка журналістів України звертається до всіх кандидатів на головну посаду країни із закликом підтримати документ про гарантїї вільної роботи ЗМІ.

У декларації - 7 пунктів. Зокрема, кожен кандидат має підтвердити, що не стане чинити тиск на медіа та використовувати силові органи задля переслідування. Сьогодні текст угоди підписала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Ми стурбовані тими загрозами, які є для свободи слова. Ми вважаємо, що надзвичайним є стан з фізичною агресією щодо журналістів. Відповідно до нашого моніторингу - індекс фізичної безпеки журналістів за минулий рік нами зафіксонано 86 інцидентів, за 2 роки - 175. І відповідно ми вважаємо, що на сьогодні в Україні є системною безкарними атаки на журналістів, і ми відповідно хочемо і закликаємо політиків стати на захист журналістів", - говорить Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.

"Я, як лідер "Батьківщини", як кандидат в президенти, вважаю, що свобода слова, справжня свобода слова, без утисків, без маніпуляцій, без залежності ЗМІ від кланових утворень - це те повітря, яким взагалі дихає демократія. Терор проти журналістів - це така сама гібридна війна,і тому наша команда завжди буде стояти на захисті журналістів, їх життя, безпеки", - заявила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".