Роналду разделся и показал фото из ванной [ Редактировать ]
Криштиану Роналду, нападающий игрок футбольного клуба "Ювентус", поделился снимком из ванной на своей странице в Instagram.
Так, на фото футболист позирует, лежа в ванной под звездным небом.
"Время для восстановления. Всем спокойной ночи", - подписал снимок спортсмен.
Recovery time. Good night everyone!🔋🌝
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
Ранее мы писали о том, что Роналду побил новый "рекорд".
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