Криштиану Роналду, нападающий игрок футбольного клуба "Ювентус", поделился снимком из ванной на своей странице в Instagram.

Так, на фото футболист позирует, лежа в ванной под звездным небом.

"Время для восстановления. Всем спокойной ночи", - подписал снимок спортсмен.

Ранее мы писали о том, что Роналду побил новый "рекорд".