Война на Донбассе: бойцы ВСУ попали под обстрелы [ Редактировать ]
Во вторник, 5 февраля, украинские военнослужащие шесть раз попали под обстрелы боевиков на Донбассе, в том числе и три раза - из запрещенного Минском оружия, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
В частности, вблизи населенного хутор Вольный украинских военных обстреляли из минометов калибра 82 мм., под Троицком - из минометов и автоматических гранатометов, под Песками - из автоматических гранатометов, а также трижды обстреливали из минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.
"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - отметили военные, заверив в том, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины
по теме
Война на Донбассе: боевики понесли потери
В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 29 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции
В течение суток, 29 января, в период с 00:00 до 18:00, сепаратисты не один раз обстреливали позиции украинских войск
Порошенко назвал главное условие мира с Россией
Украина никогда не согласится на условия России
Боевики обстреляли ритуальный автобус с покойником (фото)
В субботу, 2 февраля, боевики осуществили обстрел автобуса ритуальной службы
Война на Донбассе: боевики понесли потери
В течение минувших суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе