Во вторник, 5 февраля, украинские военнослужащие шесть раз попали под обстрелы боевиков на Донбассе, в том числе и три раза - из запрещенного Минском оружия, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

В частности, вблизи населенного хутор Вольный украинских военных обстреляли из минометов калибра 82 мм., под Троицком - из минометов и автоматических гранатометов, под Песками - из автоматических гранатометов, а также трижды обстреливали из минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - отметили военные, заверив в том, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины