Курс валют в Украине на 6 февраля [ Редактировать ]
Фото: pixabay
Национальный банк Украины на 6 февраля 2019 года укрепил курс гривны почти на 21 копейку - до 27,21 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2721 грн;
- 100 евро - 3108 грн.
Ранее мы рассказывали, что будет с валютой в феврале.
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