Национальный банк Украины на 6 февраля 2019 года укрепил курс гривны почти на 21 копейку - до 27,21 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2721 грн;

100 евро - 3108 грн.

Ранее мы рассказывали, что будет с валютой в феврале.