Над Черным морем пролетел самолет ВМС США [ Редактировать ]
Самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США EP-3E Orion Aries II совершил новый полет над Черным морем у берегов оккупированного Крыма.
Самолет вылетел из авиабазы на Крите, пишет PlaneRadar в Twitter.
11:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 5 февраля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 157316, позывной #CD45 , взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷, прибыл в акваторию Чёрного моря.
#USNAvy #EP3E pic.twitter.com/lMDu1ndoqw
Самолет прибыл в акваторию Черного моря около 10:35 по Киеву.
В 10:55 он приступил к разведывательному полету вдоль побережья Черного моря, около 12:00 приблизился к береговой линии оккупированного Крыма на расстоянии 33 километров.
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