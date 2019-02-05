Самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США EP-3E Orion Aries II совершил новый полет над Черным морем у берегов оккупированного Крыма.

Самолет вылетел из авиабазы на Крите, пишет PlaneRadar в Twitter.

Самолет прибыл в акваторию Черного моря около 10:35 по Киеву.

В 10:55 он приступил к разведывательному полету вдоль побережья Черного моря, около 12:00 приблизился к береговой линии оккупированного Крыма на расстоянии 33 километров.

Недавно корабль ВМС США вошел в Черное море.