В Киеве водитель Lexus устроил двойное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на Дарницком шоссе произошло двойное ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Сначала столкнулись Alfa Romeo и Mazda. Авария была без пострадавших и участники ожидали полицию.
Рядом проезжал Lexus, водитель которого, увидев столкновение, решил притормозить. К сожалению, этого не увидел водитель Volkswagen, который въехал в Lexus и уже вдвоем они влетели в авто из первой аварии.
Свидетели говорят, что сразу после ДТП водитель Volkswagen убежал. Обошлось без пострадавших.
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