В Киеве на Дарницком шоссе произошло двойное ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сначала столкнулись Alfa Romeo и Mazda. Авария была без пострадавших и участники ожидали полицию.

Рядом проезжал Lexus, водитель которого, увидев столкновение, решил притормозить. К сожалению, этого не увидел водитель Volkswagen, который въехал в Lexus и уже вдвоем они влетели в авто из первой аварии.

Свидетели говорят, что сразу после ДТП водитель Volkswagen убежал. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Житомире произошло страшное ДТП.