Брак Джорджа и Амаль Клуни казался идеальным, но в последнее время инсайдеры сообщают о том, что супруги не могут найти общий язык, постоянно ссорятся и подумывают о разводе. Об этом пишет Viva.

Его супруга, 40-летняя Амаль Клуни, якобы не смогла смириться с разгульным образом жизни звездного мужа — она забрала детей и переехала в особняк на Сардинии. Друзья пары признаются, что актер находится в крайне подавленном состоянии и умоляет свою жену о встрече, но не может попасть к ней в дом. По информации издания Radar Online, Клуни не видел сына Александра и дочь Эллу уже более полугода. Ситуацию усугубляет тот факт, что Амаль - профессиональный юрист. В окружении пары уверены, что она полностью отдает отчет в своих действиях и, скорее всего, готовится к разводу.

Ссоры в звездном семействе начались сразу же после появления на свет долгожданных близнецов. Для зрелых супругов это первые дети, которые стали настоящим подарком в их браке. Но, вероятно, Джордж Клуни не смог побороть свои холостяцкие привычки в угоду жене. По слухам, конфликт между мужем и женой начался после того как актер попал в аварию, катаясь на мотоцикле. Тогда Клуни чуть не погиб, чем очень напугал жену, которая буквально приказала ему отказаться от любимого хобби. Вот только прежде покорный супруг на этот раз решил выразить протест. Кроме того, звездная пара давно не появлялась вместе на публике.

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