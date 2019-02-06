У Вінниці школяр зібрав колекцію екзотичних тварин

Віталій знає кого, коли і чим слід годувати, у яких умовах вирощувати та який температурний режим підтримувати. Утім, батьки розповідають, - кількість екзотичних тварин у будинку незабаром знову збільшиться