Англійські лебеді влаштувалися "криголамами" [ Редактировать ]
Лебеді "криголами". Міцні морози випробовують птахів у британському Нотінгемпширі. Щоб пересуватися озером - пернатим доводиться буквально торувати собі шлях.
На відео, яке оприлюднила тамтешня благодійна організація із захисту дикої природи - лебідь підпливає до замерзлої ділянки, штовхає її шиєю та ламає кригу на водоймі.
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