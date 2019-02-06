США превзойдут Россию в гонке вооружений - Трамп [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил Китай и Россию, что США превзойдут их в гонке вооружений в случае отсутствия договоренности о заключении нового ракетного договора. Об этом глава Белого дома сообщил во время второго ежегодного выступления с речью "О состоянии государства" перед обеими палатами Конгресса США, передает "Униан".
Он напомнил, что в 1987 году Соединенные Штаты заключили соглашение с Россией, договорившись ограничить и сократить ракетный потенциал обеих стран.
"Хотя мы исполняли договор до буквы, Россия неоднократно нарушала его условия. Это происходит на протяжении многих лет. Именно по этой причине я объявил, что Соединенные Штаты официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)", - подчеркнул Трамп.
"Мы действительно не имели выбора. Возможно, мы можем вести переговоры относительно другого договора, включив Китай и других, или возможно мы не можем - в таком случае мы гораздо больше тратить и превзойдем в нововведениях всех других", - подчеркнул Трамп.
Ранее глава Белого дома не исключил возможности введения войск в Венесуэлу.
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