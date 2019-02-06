В Facebook появилась новая функция [ Редактировать ]
В Facebook Messenger появилась кнопка отмены отправки сообщения, передает "УНН".
"В Facebook Messenger наконец-то появилась кнопка отмены отправки сообщения, обещанная почти год назад. Эта функция появилась в последней версии приложения Messenger для iOS и Android", - сообщает Facebook.
Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно всего лишь нажать на сообщение в беседе и выбрать "удалить". Затем приложение спросит, хотите ли вы удалить сообщение для всех или только для вас (последнее сохраняет сообщение видимым для других участников, скрывая его от просмотра – ред.).
Facebook предупреждает об одной важной детали, что у отправителя есть только 10 минут для удаления сообщения.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, что Facebook тестирует новую соцсеть для подростков.
по теме
Facebook отмечает 15-й день рождения: как менялась соцсеть
Сейчас Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира
Дочь миллиардера снялась обнаженной для журнала (фото)
Наследница миллиардов снялась голой - в одних только бриллиантах на сумму 10 миллионов долларов
Катя Осадчая очаровала поклонников внешним видом (фото)
Украинская телеведущая восхитила поклонников своей естественной красотой
Погода на неделю: украинцев предупредили о резком похолодании
В ближайшие дни в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий
Украина сократила количество поездов в Россию
С 5 февраля поезда Одесса-Москва и Харьков-Москва будут курсировать вдвое реже