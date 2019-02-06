В Facebook Messenger появилась кнопка отмены отправки сообщения, передает "УНН".

"В Facebook Messenger наконец-то появилась кнопка отмены отправки сообщения, обещанная почти год назад. Эта функция появилась в последней версии приложения Messenger для iOS и Android", - сообщает Facebook.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно всего лишь нажать на сообщение в беседе и выбрать "удалить". Затем приложение спросит, хотите ли вы удалить сообщение для всех или только для вас (последнее сохраняет сообщение видимым для других участников, скрывая его от просмотра – ред.).

Facebook предупреждает об одной важной детали, что у отправителя есть только 10 минут для удаления сообщения.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что Facebook тестирует новую соцсеть для подростков.