Археологи відкрили новий вид динозаврів [ Редактировать ]
Аргентинські археологи оголосили про відкриття нового виду динозавра. Це Бахадозаурус Пронуспінакс. Великі фрагменти його скелета науковці виявили 2013 в Патагонії і протягом наступних років досліджували.
І ось у понеділок представили результати своєї роботи в Буенос-Айресі. Судячи з неї динозавр мав довгі і гострі нарости уздовж шиї. Водночас на думку дослідників, ящір був травоїдним, а тверді шипи використовував для захисту від хижаків.
"Йому 140 мільйонів років. Це відкриває нам маловідомі сторінки еволюції динозаврів. Знахідки в шарах цього періоду - неабияка рідкість", - говорить Пабло Галліна, аргентинський археолог.
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