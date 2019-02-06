Ящір був травоїдним, а тверді шипи використовував для захисту від хижаків

Аргентинські археологи оголосили про відкриття нового виду динозавра. Це Бахадозаурус Пронуспінакс. Великі фрагменти його скелета науковці виявили 2013 в Патагонії і протягом наступних років досліджували.

І ось у понеділок представили результати своєї роботи в Буенос-Айресі. Судячи з неї динозавр мав довгі і гострі нарости уздовж шиї. Водночас на думку дослідників, ящір був травоїдним, а тверді шипи використовував для захисту від хижаків.

"Йому 140 мільйонів років. Це відкриває нам маловідомі сторінки еволюції динозаврів. Знахідки в шарах цього періоду - неабияка рідкість", - говорить Пабло Галліна, аргентинський археолог.