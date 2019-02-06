В Украине вступила в действие методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе КП "Киевводоканал".

Отмечается, что методика вступила в действие 25 января 2019 года. Данная методика предусматривает изменение принципов начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

"Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2018 №315 утверждена Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, которая введена в действие с 25 января 2019 года", - говорится в сообщении.

Методика утверждена в соответствии с законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который предусматривает, что жители дома как владельцы целостного имущественного комплекса должны платить за весь объем воды, которую употребил их дом. Среди основных принципов методики - принцип определения и распределения небаланса - разницы между объемом потребленной холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков:

для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.

для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

Кроме того, для каждого дома должен устанавливаться свой расчетный период, на дату которого производится снятие показателей коммерческого (общедомового) узла учета и осуществляется распределение между потребителями.

"Киевводоканал" при помощи объявлений на домах и в квитанциях на оплату сообщит всем потребителям о расчетной дате в каждом доме", - подчеркнули в ведомстве.

В указанные даты представители "Киевводоканала" ежемесячно будут снимать показания общедомовых счетчиков. При этом участвовать в снятии показаний приглашаются все потребители.

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