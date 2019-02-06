Как известно, употреблять в пищу много соли нельзя, однако ее можно использовать в качестве лекарства. Известный хирург И. Щеглов, который использовал каменную соль для лечения раненых солдат во время Второй мировой войны, со всеми делился своими рецептами. В те далекие времена он лечил серьезные раны за 3-4 дня, с помощью соли. Повышенная температура тоже нормализовалась, и у Щеглова не было ни одного смертельного случая, сообщает портал znaj.ua.

Врач рассказал, как правильно делать солевые перевязки, которые помогут в борьбе с простудой:

1. В растворе, который вы готовите для перевязки, должно быть не более 10% соли. Если вы сделаете раствор со слишком большим количеством соли, она может разрушить капилляры.

2. Используйте только натуральные ткани. Материал должен быть много раз постиранным, поэтому подойдет старая одежда из льна, или хлопка.

3. Солевая повязка действует только на то место, на которое вы ее положили.

4. Чтобы увидеть эффект от соляного раствора, должна пройти неделя.

5. Ткань нужно отжать, но не сильно - она должна быть достаточно влажной. Закрепить перевязку можно бинтом или лейкопластырем.

Если вы чувствуете головную боль, можно наложить перевязку на лоб или затылок. Такую процедуру также можно проводить, если вы страдаете от насморка. За 1-1,5 часа вам должно стать лучше. Если же у вас сильная головная боль, то можно круговую повязку подержать до утра.

Если вы чувствуете, что простудились или заболели гриппом, врач советует лечиться методом, описанным выше. Если вы болеете не первый день, повязки можно накладывать не только на голову, но и на спину. Вам понадобится 2 слоя влажного и 2 слоя сухого полотенца. Эти повязки нужно оставить на ночь. А также провести 4-5 процедур для полного выздоровления.

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