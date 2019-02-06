Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,67 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта ведомства.

В частности, Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 6,4 млрд гривен и валютные бумаги - на 9,91 млн долларов.

со сроком обращения 63 дня на 3,01 млрд гривен под 19,5% годовых;

182 дня - на 878,77 млн гривен под 18,92% годовых;

210 дней - на 1,89 млрд гривен под 19% годовых;

287 дней - на 10,33 млн гривен под 18,5% годовых;

357 дней - на 281,17 млн гривен под 18,47% годовых;

714 дней - на 217,79 млн гривен под 18% годовых;

1 064 дня - на 106,35 млн гривен под 17,25% годовых.

Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 162 дня на 2,49млн долларов под 6,7% годовых и 358 дней на 7,42млн долларов под 7,25% годовых.

Ранее президент Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года.