Украина заняла 6 млрд гривен для бюджета [ Редактировать ]
Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,67 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта ведомства.
В частности, Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 6,4 млрд гривен и валютные бумаги - на 9,91 млн долларов.
- со сроком обращения 63 дня на 3,01 млрд гривен под 19,5% годовых;
- 182 дня - на 878,77 млн гривен под 18,92% годовых;
- 210 дней - на 1,89 млрд гривен под 19% годовых;
- 287 дней - на 10,33 млн гривен под 18,5% годовых;
- 357 дней - на 281,17 млн гривен под 18,47% годовых;
- 714 дней - на 217,79 млн гривен под 18% годовых;
- 1 064 дня - на 106,35 млн гривен под 17,25% годовых.
Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 162 дня на 2,49млн долларов под 6,7% годовых и 358 дней на 7,42млн долларов под 7,25% годовых.
Ранее президент Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года.
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