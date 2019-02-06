Супрун прокомментировала решение суда [ Редактировать ]
Спустя сутки Ульяна Супрун отреагировала на решение суда об отстранении ее от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. На своей странице в Facebook она поблагодарила всех, кто выступил против решения Окружного административного суда Киева.
"Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу", - отметила Супрун.
При этом она привела перечень задач Минздрава, которые невозможно осуществить без подписи главы ведомства.
"Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Поскольку полномочия подписывать договоры также только и.о. министра", - подчеркнула политик.
Также она сообщила, что 6 февраля она возвращается в Украину из командировки в США, которая была отменена из-за решения суда. При этом Супрун ни слова не сказала о гражданстве Украины, из-за которого суд и принял решение ее отстранить.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, что Петро Порошенко поддержал Ульяну Супрун после ее отстранения.
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