Спустя сутки Ульяна Супрун отреагировала на решение суда об отстранении ее от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. На своей странице в Facebook она поблагодарила всех, кто выступил против решения Окружного административного суда Киева.

"Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу", - отметила Супрун.

При этом она привела перечень задач Минздрава, которые невозможно осуществить без подписи главы ведомства.



"Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Поскольку полномочия подписывать договоры также только и.о. министра", - подчеркнула политик.



Также она сообщила, что 6 февраля она возвращается в Украину из командировки в США, которая была отменена из-за решения суда. При этом Супрун ни слова не сказала о гражданстве Украины, из-за которого суд и принял решение ее отстранить.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что Петро Порошенко поддержал Ульяну Супрун после ее отстранения.