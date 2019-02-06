У США схвалили санкції проти Росії та Ірану [ Редактировать ]
Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників - Росії та Ірану. Законопроект підтримали 77 зі 100 сенаторів. Санкції передбачені за співпрацю з сирійським урядом, у виробництві вуглеводнів, постачанні авіатехніки та запчастин для військових потреб.
Серед передбачених заходів - блокування рахунків і власності правопорушників в американській юрисдикції та анулювання віз США. Законопроект має схвалити Палата представників Конгресу, після чого він надійде на підпис президентові.
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