Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників - Росії та Ірану. Законопроект підтримали 77 зі 100 сенаторів. Санкції передбачені за співпрацю з сирійським урядом, у виробництві вуглеводнів, постачанні авіатехніки та запчастин для військових потреб.

Серед передбачених заходів - блокування рахунків і власності правопорушників в американській юрисдикції та анулювання віз США. Законопроект має схвалити Палата представників Конгресу, після чого він надійде на підпис президентові.