Сьогодні Македонія підпише угоду про вступ до НАТО. Урочиста церемонія відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Після підписання документ ще мають ратифікувати парламенти всіх чинних членів НАТО.

Якщо все пройде успішно, кількість країн у Альянсі збільшиться до 30. Вступ Македонії до НАТО став можливим після залагодження суперечки із Грецією.

Раніше Афіни блокували процес, через назву Македонії. Там вважали, що це може привести до територіальних претензій на однойменний грецький регіон.