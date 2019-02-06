Субсидии 2019: что ожидать украинцам в марте [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года. Соответствующие документы есть в распоряжении "РБК-Украина".
Согласно решению, с марта 2019 года власти намерены внедрить механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме.
Предполагается, что данная инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Также предполагается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.
Ранее podrobnosti. ua сообщали, что в Украине начнут отнимать субсидии.
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