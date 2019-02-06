Если государство не изменит правила игры для бизнеса, то украинцы и дальше будут массово мигрировать за границу.

По мнению Главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника, во всем мире нет примеров экономического роста стран при падении численности населения.

"Когда Министерство иностранных дел заявляет, что ежемесячно 100 тысяч наших людей выезжают за границу - это катастрофа. И если страна на это реагировать не будет, то не останется никого, кто будет работать за станком, кто будет производить комбайны, самолеты, вертолеты... Все эти люди будут работать за рубежом на другую экономику" - считает Олейник.

При этом, по мнению предпринимателя, украинские заробитчане создают огромный капитал за границей. Если брать официальные данные, то лишь за прошлый год трудовые мигранты перечисли 11 миллиардов гривен. Это колоссальные деньги и потенциал. Именно поэтому страна должна предоставить механизм, который поможет бизнесу вернуть этих людей.

Отметим, что в ходе круглого стола представители крупного украинского бизнеса представили программу, которая призвана уменьшить трудовую миграцию украинцев и создать новые рабочие места.

Как сообщал "Обозреватель":

По информации министра иностранных дел Павла Климкина, ежегодно из Украины за границу выезжают около 1 млн граждан, и эта тенденция не изменится в ближайшие годы.

По данным ООН, если ситуация будет прежней, то уже к 2050 году население Украины сократится на 18%. Власти пока не могут найти единый подход к решению проблемы. Возможно, в стране в скором времени появится отдельный орган, который будет работать с украинскими мигрантами.