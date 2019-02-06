Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с письмом относительно содержания внесенного им законопроекта "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055.

Текст письма опубликован на официальном веб-сайте ООН.

В письме указано, что законопроект включает ряд положений, которые могут поставить под угрозу свободное и независимое осуществление юридической профессии и способность национальной ассоциации адвокатов защищать интересы своих членов и независимость адвокатской профессии в целом.

Замечания спецдокладчика ООН в текст законопроекта изложены на 7 страницах. В частности, они касаются таких разделов законопроекта, как доступ к профессии, дисциплинарные производства, требования к несовместимости и независимость профессиональной организации адвокатов.

В связи с этим в соответствии с мандатом, который выдал Совет ООН по правам человека, спецдокладчик рекомендует "пересмотреть законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с целью обеспечения соответствия существующим международным стандартам прав человека, касающихся независимости адвокатской профессии".

В общем, рекомендации содержат 4 пункта и отдельный комментарий о порядке разработки изменений в законопроект.

"Я также хотел бы порекомендовать, чтобы рассмотрение изменений проводилось в тесной консультации с практикующими юристами и их профессиональными организациями, чтобы обеспечить, чтобы их законные ожидания и беспокойства были учтены и отражены в тексте закона", - говорится в письме.

В документе на имя главы государства упомянуто, что с момента создания мандата несколько специальных докладчиков ООН по вопросам независимости адвокатов и судей подчеркнули тот факт, что профессиональные ассоциации адвокатов играют фундаментальную роль в содействии и защите независимости и целостности адвокатской профессии. Так, "адвокатские объединения играют решающую роль в демократическом обществе, чтобы обеспечить свободное и независимое осуществление адвокатской деятельности и обеспечить доступ к правосудию и защите прав человека, в частности гарантий надлежащего процесса и справедливого судебного разбирательства".

Спецдокладчик также отметил, что, по данному делу ограниченное участие национальной ассоциации адвокатов в разработке законопроекта об адвокатской деятельности и отклонения беспокойство представителей адвокатуры по вопросам, связанным с доступом к адвокатской профессии и дисциплинарным производством, может считаться нарушением независимости адвокатской ассоциации.

Согласно полученной информации, при разработке законопроекта, консультации с представителями адвокатуры - отдельно и в составе профессиональных ассоциаций - были ограничены. Как утверждается, лишь несколько представителей национальной ассоциации адвокатов имели право участвовать в консультативном процессе, в результате чего их взгляды не были учтены при подготовке проекта. Кроме того, создается впечатление, что окончательный проект был обнародован Администрацией Президента, не предоставляя национальной ассоциации адвокатов какой-либо возможности прокомментировать его содержание.

"Отсутствие надлежащей консультации с адвокатами во время законотворческого процесса является источником беспокойства", - говорится в письме.