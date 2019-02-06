Украина готовится к переговорам с Британией [ Редактировать ]
Украина не планирует вводить визы для британских граждан после выхода Великобритании из Евросоюза. Также Киев хочет добиться смягчения визового режима для украинцев, которые путешествуют в Британию. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Голосу Америки".
Климкин отметил, что британские визовые требования к украинцам до сих пор не стали предметом пересмотра, хотя представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях. Процесс "Брексита", хоть и является поводом для переформатирования отношений и сближения между Великобританией и Украиной, однако не создает благоприятных условий для смягчения визового режима.
"Мы прекрасно понимаем обеспокоенность, поскольку сама дискуссия относительно "Брексита" была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии", - сказал Павел Климкин.
"Мы понимаем определенную чувствительность наших друзей, но тем не менее этого достигнем. Может не завтра, но в ближайшей перспективе серьезные разговоры начнутся", - сказал Павел Климкин.
Ранее Великобритания выплатит 54 миллиарда евро за "Брексит".
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