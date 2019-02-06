День святого Валентина: лучшие подарки мужчинам (видео) [ Редактировать ]
Фото: подарки на День святого Валентина
Уже придумали, как будете удивлять любимого человека 14 февраля? Мы подготовили для вас подборку с необычными подарками ко Дню всех влюбленных.
Все любят получать необычные подарки, но вот мужчинам трудно угодить. Однако, у нас есть несколько беспроигрышных идей.
А еще мы предлагаем вам посмотреть, как создать букет из шоколада своими руками.
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