Во вторник, 6 февраля, на заседании правительства Кабмин изменил срок неуплаты за коммуналку, после которого у украинцев заберут субсидию. Ранее он составлял 2 года, теперь - 30 дней. Правда субсидию не будут забирать, если сумма задолженности не превышает 20 необлагаемых минимумов граждан - 340 грн, пишет ubr.ua.

Помощи не лишат, если долг образовался из-за задержки с выплатой монетизированных субсидий.

В прошлом году долги за коммунальные услуги выросли на 23 млрд грн - до 55,6 млрд грн, свидетельствуют данные Госстата. Из этой суммы задолженность потребителей составляет более 26 млрд грн. Это свидетельствует, что нынешние тарифы не соответствуют уровню доходов украинцев. Для некоторых они непосильны.

"При росте тарифов на 23,5%, а также взятые обязательства перед МВФ, повысить их еще на 20% с 1 мая 2019 года, бюджет на субсидии уменьшили на 22,5%. Учитывая долг по субсидиям на конец 2018-го - 6,87 миллиардов гривен, украинцы фактически могут рассчитывать на общий объем финансирования субсидий в 48,13 миллиардов гривен. Этого критически мало", - говорит аналитик Тарас Галайда.

По его словам, украинская власть обязалась перед МВФ сократить бюджет субсидий на 2019 год. Это, например, делают путем сокращения социальных норм для расчета субсидий на ЖКУ в среднем на 11%. Речь идет о сокращении объема потребления газа с 4,5 куб. м до 4 куб. м, нормы централизованного отопления с 1 мая 2019-го.

"До конца отопительного сезона долги за коммунальные услуги вырастут минимум до 80 миллиардов гривен. К концу 2019-го выйдем на показатель в 100 миллиардов", - пояснил Тарас Галайда.

Ранее мы писали о том, что ожидать украинцам, у которых есть субсидии, в марте.