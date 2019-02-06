Субсидии в Украине: у кого заберут выплаты [ Редактировать ]
Во вторник, 6 февраля, на заседании правительства Кабмин изменил срок неуплаты за коммуналку, после которого у украинцев заберут субсидию. Ранее он составлял 2 года, теперь - 30 дней. Правда субсидию не будут забирать, если сумма задолженности не превышает 20 необлагаемых минимумов граждан - 340 грн, пишет ubr.ua.
Помощи не лишат, если долг образовался из-за задержки с выплатой монетизированных субсидий.
В прошлом году долги за коммунальные услуги выросли на 23 млрд грн - до 55,6 млрд грн, свидетельствуют данные Госстата. Из этой суммы задолженность потребителей составляет более 26 млрд грн. Это свидетельствует, что нынешние тарифы не соответствуют уровню доходов украинцев. Для некоторых они непосильны.
"При росте тарифов на 23,5%, а также взятые обязательства перед МВФ, повысить их еще на 20% с 1 мая 2019 года, бюджет на субсидии уменьшили на 22,5%. Учитывая долг по субсидиям на конец 2018-го - 6,87 миллиардов гривен, украинцы фактически могут рассчитывать на общий объем финансирования субсидий в 48,13 миллиардов гривен. Этого критически мало", - говорит аналитик Тарас Галайда.
По его словам, украинская власть обязалась перед МВФ сократить бюджет субсидий на 2019 год. Это, например, делают путем сокращения социальных норм для расчета субсидий на ЖКУ в среднем на 11%. Речь идет о сокращении объема потребления газа с 4,5 куб. м до 4 куб. м, нормы централизованного отопления с 1 мая 2019-го.
"До конца отопительного сезона долги за коммунальные услуги вырастут минимум до 80 миллиардов гривен. К концу 2019-го выйдем на показатель в 100 миллиардов", - пояснил Тарас Галайда.
Ранее мы писали о том, что ожидать украинцам, у которых есть субсидии, в марте.
по теме
Монетизация субсидий: как получить деньги наличными
В Украине запланировали 2 этапа монетизации субсидий
Стипендии в Украине: Рада назначила выплаты молодым ученым
Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления, который предусматривает назначение именных стипендий для молодых ученых - докторов наук
Монетизація субсидій має відбуватися за старими соціальними нормами - Наталія Королевська
На засіданні обговорили питання монетизації субсидій - до зустрічі долучили керівників комісій по субсидіям
В Украине начнут отнимать субсидии: когда и почему
ГФС собирается тесно сотрудничать с Минсоцполитики, Госслужбой труда и Нацполицией
Монетизация субсидий: когда украинцы получат сэкономленные деньги
Перевод субсидий из виртуальной формы в реальные деньги, которые будут поступать на персональные счета получателей, стартует с 1 января 2019 года и пройдет в три этапа