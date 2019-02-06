В Киеве на улице Сырецкой в Подольском районе трое мужчин совершили разбойное нападение на мужчину, во время которого пытались его задушить.

Известно, что все трое нападавшие из разных городов Украины. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

Сообщается, что нападавшие катались по городу на такси. Один из мужчин пытался задушить водителя, другой закрывал глаза, а третий, который сидел возле него, избивал водителя.

Таксист резко затормозил и врезался в забор, так ему удалось сбежать от злоумышленников. Прохожие сразу вызвали полицию и вследствие стало известно, что нападавшие забрали у водителя телефон и деньги.

По камерам наблюдения удалось распознать лица нападавших и задержать их. По факту открыто уголовное дело по статье о разбое (части 2 ст.187 УК Украины). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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