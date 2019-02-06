Приметы на 7 февраля: что категорически нельзя делать в Григорьев день [ Редактировать ]
7 февраля отмечают день святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, жившего в III веке нашей эры.
В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году. Также 7 февраля совершали добрые дела - считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство 7 февраля не приветствуется.
Приметы на 7 февраля
- Какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь. По погоде после обеда судили о феврале следующего года
- Снег выпал в день Григория - очередная зима придет нескоро
- Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе - ждите сильных морозов
- Каким является день 7 февраля до полудня, таким будет декабрь и январь наступающего года. После полудня можно увидеть, каким будет январь и февраль
- Сильный снегопад - примета того, что будет ранняя осень
- Чем больше добрых дел сделаешь в этот день, тем больше шансов на спасение души после смерти. Но нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся. К тому же, считалось, что таким образом можно сглазить семью.
- Стоит быть поаккуратнее со словами - считается, что все, сказанное 7 февраля, сбывается
- Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы
- Если плюнул на землю, лучше вернуться обратно - примета гласит, что пути не будет
- Разлили 7 февраля молоко - ждите радостную весть совсем скоро
- Если коровы и козы 7 февраля спят, обратившись к входной двери рогами, значит, их сглазили
- Если 7 февраля подарить женщине цветы - это на счастье
Торговцы заготавливали кусочки сахара и весь день носили с собой, чтобы торговля была удачной. Говорили: "Огнище-огонь, моего сахара не тронь. А тронь людей, пошевели. За товаром их пошли. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь".
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