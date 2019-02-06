24-летняя жена известного ресторатора и телеведущего показала снимки с отпуска.

Алла Барановская поделилась с подписчиками фотографиями, где она в черном купальнике позирует на фоне пальм.

Подписчики девушки "засыпали" ее приятными комментариями и комплиментами касательно фигуры.

"Шикарная!", "Отлично выглядишь!", писали в комментариях поклонники.

Ранее мы писали о том, что Николай Тищенко зажег с Тиной Кароль.