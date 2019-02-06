Купити валюту онлайн: у НБУ ввели нові правила [ Редактировать ]
В Україні купити валюту можна буде онлайн - через сайти чи мобільні додатки банків на суму до 150 тисяч гривень на добу. У дію вступають нові валютні правила НБУ, які передбачають понад два десятки послаблень.
Зокрема, тепер підприємства зможуть купувати валюту день в день - без заявок. Скасовано індивідуальні ліцензії - їх замінить система електронних лімітів на операції до 2 мільйонів євро на рік для юридичних осіб та 50 тисяч євро на рік - для фізичних. А експортерів зобов'язатимуть продавати лише 30 відсотків валютної виручки.
У НБУ запевняють - це лише частина запланованих нововведень на шляху до повної лібералізації ринку:
"Дуже багато обмежень, які існували - вони не були ефективними, вони негативно впливали на ринок і створювали зайве навантаження. Ліберальна модель, яку ми зараз запроваджуємо і до якої будемо дуже швидко йти - вона можлива тільки при умові плаваючого курсоутворення і монетарній політиці, яка направлена на досягнення стабільної і низької інфляції", - зазначив Олег Чурій, заступник голови НБУ.
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