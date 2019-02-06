Эпидемия настигла более 11 областей. Минздрав сообщил, что с 28 января по 3 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели 212 619 украинцев, двое умерли.

Отмечается, что 62,6 % из заболевших являются детьми в возрасте до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,6%, а среди детей до 17 лет - увеличился на 14,6%.

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 регионах Украины, больше всего - в Черновецкой( на 53.9%) и Ивано-Франковской областях ( на 91,6%).

Ранее мы писали о том, что заболеваемость гриппом превысила эпидпорог.