У НАЗК запустили державний реєстр правопорушень [ Редактировать ]
Національне агентство з питань запобігання корупції запустило єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Реєстр безоплатний та доступний цілодобово. В ньому можна отримати інформацію про корупціонера, зокрема, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду, склад корупційного правопорушення та вид покарання.
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