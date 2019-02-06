"Ідеологам Brexit заготоване спеціальне місце у пеклі" - Дональд Туск [ Редактировать ]
"Ідеологам Brexit відведено спеціальне місце у пеклі", - так недипломатично розкритикував прихильників виходу з ЄС президент Європейської ради Дональд Туск.
За що дісталося адептам Brexit і як просувається сам процес - у матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.
Що менше часу до дня Brexit - то відвертішими стають політики. Президент Європейської Ради ніколи не приховував - він не хоче розлучення з Великою Британією. Але вперше так різко розкритикував тих, хто займався просуванням ідеї виходу з ЄС.
"Мені цікаво, яке це особливе місце в пеклі для тих, хто просував Brexit, навіть не розробивши плану з його безпечного виконання", - заявив Дональд Туск, президент Європейської ради.
Дійсно, до виходу Британії з ЄС - 50 днів, а досі немає чіткого бачення, як відбуватиметься розірвання відносин. Прем'єр Тереза Мей непохитна - країна залишить Євросоюз 29 березня об 11 вечора.
Втім, за її спиною окремі міністри таємно обговорюють можливість відтермінування дати Brexit. Її хочуть перенести на два місяці - на кінець травня.
"Країна не готова залишити ЄС наприкінці березня. І це було очевидно давно. Тож британський уряд повинен попросити ЄС перенести заплановану дату виходу", - наголошує Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії.
У самій Шотландії чекають, чим закінчиться Brexit. У цьому регіоні більшість за те, щоб залишитися в ЄС. Для націоналістів це ще одна причина для відокремлення від Британії.
"Надто часто Лондон не бере до уваги інтереси Шотландії. Тож на мою думку, наші інтереси найкраще будуть відстоюватися, якщо Шотландія стане незалежною. Також ми бачимо себе європейською країною", - говорить Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії.
Дату нового референдуму щодо незалежності Шотландії ще не призначили. Тож спочатку прем'єру Терезі Мей треба розібратися з нагальними проблемами, яких теж вистачає.
Завтра вона знову вирушить до Брюсселя - на зустріч із головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. І знову проситиме про перегляд угоди з Brexit. Прогнозовано - їй відмовлять. Тож прориву щодо Brexit найближчим часом не передбачається.
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