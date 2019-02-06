В среду, 6 декабря, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты еще трех человек: Андрея Новака, Василия Журавлева и Юрия Тимошенко, сообщает "Украинская правда".

В частности, указано, что Новака выдвинула партия "Патриот", Журавлев баллотируется от политсилы "Справедливость", а Тимошенко - как самовыдвиженец.

Таким образом, по состоянию на 6 февраля на выборах-2019 уже официально зарегистрированы 37 кандидатов на пост главы государства.

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