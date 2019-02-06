Шкільні столові можуть змінитися. Команда столичних кухарів створила нову книгу рецептів, яку почали впроваджувати у київських школах. Тож чи зміниться звичне харчування на краще?

Бутерброди, сосиски, омлет та кавовий напій - це меню для учнів початкових класів в українських школах. Раціон тут не змінювали вже понад 50 років, адже рецептурник, яким користуються у шкільних їдальнях затвердили ще у 1957 році.

"Наразі цей рецептурник дуже застарий , його формальний юридичний статус теж досить сумнівний , але наразі просто ним користуються, бо нічого іншого немає. Якщо буде у столовій подаватися та страва, яка дійсно смачна, яка викликає у дитини апетит - це буде якраз гарним початком до того, щоб дитина була здоровіша і не шукала якихось шкідливих альтернатив", - зазначив Владислав Збанацький, заступник гендиректора ГУ "Центру громадського здоров'я МОЗ України".

Для того, аби більше учнів харчувалися у шкільних їдальнях, кажуть фахівці, - меню потрібно змінювати.

"Ми провели великий аналіз : ми взяли тести - там 2000 дітей, ми їх опитали і сказали що вони хочуть. Діти сказали, що вони хочуть здорового харчування та овочів", - повідомив Євген Клопотенко, кухар.

Осучаснити учнівський раціон вирішила команда столичних кухарів. Головна ідея - із затверджених раніше продуктів створити нові страви, - за принципами здорового харчування.

"Я взяв звичайний буряк і додав трішки, наприклад, насіння - 2 грами насіння до звичайного буряку змінює смак на 90% цього салату. Це звичайно здорове харчування - наскільки це можливо, здорове. Я відмовився від використання олії", - розповідає Євген Клопотенко, кухар.

"Для нас важливо зробити цей крок з цієї школи, інших шкіл, щоб це ми поширили на всю Україну. Зміна стане системною, якщо вона піде - і ми, як Міністерство в цьому є зацікавлені", - зазначив Павло Хобзей, перший зам.міністра освіти і науки України.

Страви із новоствореної книги рецептів скуштували батьки учнів. Адже чи змінювати раціон у школах - залежить і від них.

"Вот, суп - похож на обычний овощной суп, такой, немножко с морковочкой. Ребенок по виду - мой, вряд ли захотел бы есть, но когда ты его пробуешь - это "разрыв шаблонов", - говорить Валентина, мати школяра.

Авголемоно, міністроне, липовий чай та соус каркаде: цим харчуються учні вже у 4 київських школах. Упроваджувати нові рецепти кулінари планують не лише у столиці, а й в інших містах. Утім, кажуть, робити це слід лише за ініціативи батьків та директорів закладів.