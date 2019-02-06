У Нової Зеландії лютує масштабна лісова пожежа [ Редактировать ]
На Південному острові Нової Зеландії лютує масштабна лісова пожежа.
Вогонь спалахнув напередодні в місті Нельсон, та за одну ніч охопив майже 2 тисячі гектарів території. Сотню будинків у регіоні евакуювали. Людей розмістили у центрах цивільної оборони.
Інформації про загиблих або постраждалих поки не надходило. Полум'я розростається дедалі більше - його роздмухують сильні вітри. До гасіння залучили пожежну авіацію, та локалізувати займання наразі не вдається.
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