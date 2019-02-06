Аварія на водогоні в Одесі: фахівці встановили причини пошкодження труби [ Редактировать ]
В Одесі ліквідували аварію на водогоні. Нагадаємо, порив стався у понеділок, і напередодні пізно ввечері водопостачання у місті повністю відновили.
На підприємстві "Інфоксводоканал" кажуть: була пошкоджена труба. Наразі фахівці з'ясовують: чому саме це сталося.
Нагадаємо, через порив магістралі без води залишилася маже половина жителів Одеси, це близько півмільйона людей. Ремонтники не відразу змогли приступити до роботи. На місці аварії їм заважав рекламний щит, багато часу пішло на його демонтаж.
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