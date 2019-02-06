Девушки-подростки жестоко избили ровесницу [ Редактировать ]
В среду, 6 февраля, в Житомире девушки-подростки избили свою ровесницу. Соответствующее видео опубликовал Артур Малиновский в Facebook.
"Я даю всю информацию в этом посте, которую я знаю, и буду следить за тем, как будет продвигаться это дело, и как будут наказаны эти житомирские хулиганки", - говорится в сообщении.
Малиновский утверждает, что девушка в синей куртке на видео - Анастасия Юрковская, ученица вечерней школы в Житомире. По его словам, она и раньше "славилась" своим нравом.
В местной полиции заявили, что инцидент соответствующим образом зарегистрирован и расследуется. Утверждается, что установлена личность потерпевшей и ее обидчиц. Все они ученицы нескольких школ Житомира.
"Сейчас работники ювенальной превенции Житомирского отдела полиции общаются с 14-летней девушкой, которая является одной из основных действующих лиц на видео. Ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских за оставление места проживания и другие негативные проявления поведения", - говорится в сообщении.
Ранее в школе избили учителя-педофила.
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