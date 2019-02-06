Субсидії - готівкою. Вже наступного місяця українці зможуть отримати допомогу грошима і на руки, - про це повідомив президент України Петро Порошенко, який разом із прем'єром відвідав нараду з питань запровадження монетизації субсидій.

Петро Порошенко закликав уряд якнайшвидше розпочати цей процес. І наголосив - він сприятиме енергоефективності та енергозбереженню при споживанні комунальних послуг.

"Після того як отримувач субсидій розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові - залишаються в його розпорядженні. Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі монетизація субсидій спрямована і на подолання бідності, боротьбу з бідністю. Коли гроші, які зекономлені залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують рівень їх соціального захисту", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

"Це історичний крок, дуже важливий крок - коли ми робимо монетизацію. Тому що раніше кошти "ходили на папері" і дуже важко було проконтролювати наскільки вони ефективно використовуються, наскільки адресно ми доходимо до тієї людини, яка потребує цю допомогу. І тому зараз процес монетизації буде дуже чітким з точки зору того, щоб люди отримали ці кошти і витратили їх на оплату житлово-комунальних послуг", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.