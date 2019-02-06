Головні силовики все ж прийшли на засідання профільного комітету. Спілкувалися з нардепами Генпрокурор Юрій Луценко та очільник МВС - Арсен Аваков.

Про що говорили, про що звітували та на які запитання відповідали? Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти.

Відзвітувати за роботу в минулому році та обговорити ініціативи на рік наступний. Засідання законодавчого комітету парламенту викликало неабиякий ажіотаж серед журналістів. На нараду прийшли "головні силовики" - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та генпрокурор Юрій Луценко.

Першим відзвітував очільник ГПУ. За його словами, найбільша проблема держави - війна на Донбасі. Встежити за потоками зброї важко. Нелегального "вогнестрілу" в українців мільйони.

"Третій рік продовжується статистика, яка відображає стан країни у війні з декількома мільйонами нарізної зброї на руках. Кількість, наприклад, умисних убивств, або замахів впала з 1800 до 1500 вбивств на рік", - зазначив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Однак, незважаючи на це, кінцевих вироків дочекатися важко. В судовій системі - криза. Кадрова.

"В нас є понад 30 районів в країні, де суддів немає взагалі. А в деяких судах, включаючи центральні столичні, від 4 до 5 суддів", - наголосив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Іноді провести слідство прокуратура не може. Адже, згідно із законодавством, за контрабанду підакцизних товарів правопорушник отримає... штраф! Така ж ситуація і з нелегальним видобутком сировини.

"Аналогічна ситуація з проблемою нелегальним видобутком піску, бурштину, браконьєрства в лісі, тощо. Ми просили підтримати проект, по якому ця діяльність буде криміналізована. Нинішня ситуація - браконьєр сплачує невеличкий штраф і продовжує свою діяльність. Те саме з піском, те саме з бурштином", - зазначив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

На необхідності прийняття законопроектів наполягав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У відомстві розробили ініціативу про запобігання шахрайству на виборах.

"Декриміналізації мілких порушень, і превенція правопорушень, що для нас - дуже важливо. Суттєво підвищити розмір штрафів за порушення обмежень ведення агітації. Щонаймасовіше! Створити умови для того, щоб кандидатам було вигідніше дотримуватись закону, а не порушувати його", - наголосив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Новий законопроект посилить відповідальність за махінації на дільницях.

"Мова йде про позбавлення волі строком до 2 років за вкидання передвиборчих бюлетенів, порушення таємниці голосування та отримання виборцем неправомірної вигоди. До 6 років за пропозицію виборцю отримання неправомірної вигоди", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Обговорили на засіданні й поточні справи, зокрема держзраду Януковича. За словами очільника ГПУ, вирок Оболонського райсуду - це тільки початок, і не лише у справі президента-втікача.

"Знаходяться справи Єфремова за державну зраду, Лавриновича за державну зраду, а також заочно відбуваються процедури щодо Ставицького, Арбузова, також на стадії фінального слідства знаходиться справи Азарова", - наголосив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Не забули і про слідство у справі активістки Катерини Гандзюк.

"Зараз Служба Безпеки України передала в Генеральну прокуратуру матеріали справи по Катерині Гандзюк. І, наскільки ми знаємо, зараз готується підозра щодо замовників. Скажіть правда це, чи ні? Чи відомі підозрювані, і коли це може статися?", - питає Мустафа Найєм, народний депутат.

"Вважаю діяльність вашу, зокрема, в ТСК такою, що не допомагає та не сприяє слідству. Вважаю, що таке ваше запитання фактично попереджує тих, хто знає за собою гріх про ймовірні ваші наступні кроки. У випадку з Катериною Гандзюк - ми готові встановити не тільки замовника, але й попутньо розкрити тих, хто попереджував учасників цієї справи, щоб вони покидали територію України", - підкреслив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Законопроекти правоохоронців у комітеті підтримали майже одностайно. Тепер наступний крок за парламентом.