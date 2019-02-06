Мир на умовах Києва та зниження газових тарифів щонайменше вдвічі, - Юлія Тимошенко назвала головні завдання своєї команди на найближчий час.

Сьогодні вона побувала у Марганці та Нікополі на Дніпропетровщині.

Зменшувати суми у платіжках пропонує за рахунок вітчизняного газу. За словами лідера "Батьківщини", її програма "Новий курс" передбачає також системні зміни в освіті, медицині та зростання зарплат і пенсій.

"Перший крок, який треба це перейти на цю персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, це може зайняти три-чотири місяці. Ми можемо перерахувати всі внески, які людина отримала за все життя - дані такі у держави є, подивитися на індексацію, на депозитні можливі відсотки і сформувати кожній людині, незалежно від того, вона вже на пенсії, чи вона тільки починає працювати - її власний пенсійний рахунок", - наголосила Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина".