Мир на умовах Києва та зниження газових тарифів: Юлія Тимошенко оприлюднила передвиборчу програму під час візиту на Дніпропетровщину [ Редактировать ]
Мир на умовах Києва та зниження газових тарифів щонайменше вдвічі, - Юлія Тимошенко назвала головні завдання своєї команди на найближчий час.
Сьогодні вона побувала у Марганці та Нікополі на Дніпропетровщині.
Зменшувати суми у платіжках пропонує за рахунок вітчизняного газу. За словами лідера "Батьківщини", її програма "Новий курс" передбачає також системні зміни в освіті, медицині та зростання зарплат і пенсій.
"Перший крок, який треба це перейти на цю персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, це може зайняти три-чотири місяці. Ми можемо перерахувати всі внески, які людина отримала за все життя - дані такі у держави є, подивитися на індексацію, на депозитні можливі відсотки і сформувати кожній людині, незалежно від того, вона вже на пенсії, чи вона тільки починає працювати - її власний пенсійний рахунок", - наголосила Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина".
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