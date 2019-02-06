Через тарифні питання другий день поспіль заблоковано парламентську трибуну. Та, власне, й голосувати нема кому. Сесійна зала - напівпорожня. Нардепи чи то в округах, чи то прогулюють. А в кулуарах - тільки й розмов, що про вибори.

Про мляві дискусії у безпорадній Раді - далі в матеріалі.

Знову заблокована трибуна та ще менш наповнена, ніж учора сесійна зала. Це - робоча середа обранців. І поки радикали вимагають розглянути тарифні питання - в кулуарах говорять... про президентські перегони. Сьогодні на засідання комітету мають прийти голови МВС та ГПУ - розповідатимуть, як забезпечуватимуть чесність вибору. Нардепи нарікають - не завадило б прийти й до сесійної зали.

"От зараз є історія про створення мереж підкупу громадян, в Facebook зайдеш - кожна третя людина про це пише, це для поліції є вже на сьогоднішній день публічним повідомленням про скоєння злочину. Можливі масові підкупи виборців, тобто готування до злочину. Ви чули, щоб була порушена хоч одна кримінальна справа по цьому? Тому ключове питання полягає в тому, що мають працювати правоохоронні органи", - говорить Олена Сотник, народний депутат, "Самопоміч".

В опозиції вже зараз, як каміння в бік провладної більшості, летять звинувачення у спробах підкупу.

"Ми бачимо, що БПП перейшов до прямої скупки голосів, дуже багато сигналів іде про підписання якихось договорів, про роздачу грошей, і це робиться відкрито. Тому будь-які речі, які дозволять припинити скупку голосів ми підтримаємо. Ми вважаємо, що якщо вибори будуть нечесними, якщо буде навіть спроба фальсифікацій - то з урахуванням стану, в якому знаходиться наше суспільство - буде біда. І головне, щоб вибори і президента країни, і парламенту - пройшли чесно", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Зараз це виявлено по шести областях, але я переконаний, що у нас будуть матеріали і по інших областях - масові факти спроб заключення так званих "контрактів на агітацію", де прямо пропонується і оголошуються суми грошей від 1000 до 1500 гривень за так звану "агітацію" - це порушення закону", - наголосив Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

"Я звернулася до міністра внутрішніх справ, а також до генерального прокурора, до голови СБУ, щоб вони масово припинили роздачу по тисячі гривень грошей людям в Україні", - заявила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

У БПП від усього відхрещуються - мовляв ніхто нікого не купує. І якщо треба, - кажуть, підтримають законопроект, що посилює відповідальність за порушення виборчого законодавства. Документ, до слова, зареєстрований. Серед новацій - до двох років ув'язнення за незаконне вкидання бюлетенів, або за порушення таємниці голосування, до шести років за гратами, а не до трьох, як нині, - за підкуп виборців. Хоча й зараз, додають у БПП, - закон досить сильний.

"Якщо не виконувати закон - то можна розробити будь що, воно виконано не буде, а якщо виконувати - то вже сьогодні є достатньо важелів і достатньо є законів, які можна використати і по підкупу виборців, і по можливій фальсифікації", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

І водночас у БПП демонструють, як працюють не агітатори, а волонтери. У Раду принесли коробки з підписами українців за вступ до ЄС та НАТО.

"Доказом того, що ця ідея підтримується українцями - став всеукраїнський збір підписів під зверненням до народних депутатів України з проханням підтримати ці зміни до Конституції по закріпленню нашого курсу в НАТО та ЄС від простих українців. Цей збір підписів був організований багатьма дуже різними громадськими організаціями", - наголосив Артур Герасимов, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Я залучила в цій волонтерській роботі своїх однодумців, які були зі мною на одному майдані, на другому, ми говорили з громадянами Київської області, і чули людей, в яких теж болить душа за нашу країну", - говорить Тамара Олексіївна, старший волонтер.

Змістивши акценти, у коаліції закликають усіх нардепів завтра проголосувати за зміни до Конституції. І все б нічого, якби не заблокована трибуна.

"Є прохання, в зв'язку з тим, що буде президент, що будуть зміни до Конституції - розблокувати і дати можливість голосувати це питання. Але я вважаю, що сьогодні питання газу і тарифів не менш важливе, ніж питання змін до Конституції, а можливо, що для збіднілої країни воно має першочергове значення", - наголосив Юрій Чижмарь, народний депутат, "Радикальна партія".

Радикали сьогодні мають намір стояти до останнього. І в коаліції від свого відступати не збираються. До завтра - мають знайти компроміс. А тим часом, головні силовики розказували на засіданні профільного комітету про те, як захистити передвиборну кампанію.