Півмільйона українських шахтарів не отримують гідну зарплату та працюють у важких умовах. Тож Міністерство соціальної політики має звернути увагу на страйки гірників, - про це сьогодні говорили на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики.

Зібрали нараду позачергово, адже до комітету надійшли численні звернення громадян щодо низьких зарплат та пенсій. І на думку учасників зустрічі, потрібно вже з першого березня підвищити прожитковий мінімум. Інакше - звернуться до Конституційного суду.

"По оценке экспертов и самого "Минсоцполитики", минимум - не может быть в стране меньше 3800 грн. А от прожиточного минимума считается минимальная пенсия, выплаты многодетным семьям, полностью все социальные пособия. И сейчас кощунственная политика действующего правительства заключается в том, чтобы не повышать прожиточный минимум, минимальные пенсии", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".

"Ми негайно подаємо звернення в Конституційного суду. Я наголошую, держбюджет, який прорахованих на мізерних пенсіях, мізерних зарплатах, соцвиплатах. І скасуванні субсидій афганцям, чорнобильцям, військовим пенсіонерам, дітям війни. Це є абсолютно не конституційно", - зазначив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. Голови комітету з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.