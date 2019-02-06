Страйк гірників у Львові. Біля обласної адміністрації зібралося кілька сотень шахтарів. Від обласних чиновників вони вкотре вимагали зарплату за грудень.

Чи вдалося домовитися і коли отримають зароблене? - знають наші кореспонденти.

Біля обласної держадміністрації зібралися шахтарі 6 копалень області. Вимагають зарплату. За грудень гірники отримали лише 57 відсотків заробленого.

"Жити треба за щось, гроші потрібні. Сім'я, діти, квартира теж - це вимушене. Людина мусить за щось жити, існувати", - заявив Галина Скочинець, маляр шахти "Червоноградська №3".

Гірники скаржаться - гроші отримують лише після страйків. Останній раз зарплату вимагали під землею. Довелося провести в шахті кілька діб.

"Ми постійно повинні собі самі вибивати кошти. Державні шахти, підприємства так зроблені, щоб олігархи їх позабирали. От нас хочуть зараз обанкротити і забрати або "розпиляти", - наголосив Володимир Рубаха, гірник шахти "Червоноградська №2".

Шахти Львівщини працюють на повну потужність, - кажуть гірники. Проблем із видобутком немає. Труднощі виникають із реалізацією вугілля. Та хоч і з великими зусиллями, його все-таки збувають. А от чому гроші за продане вугілля "Центренерго" не перерахував "Львіввугілля" - обласні чиновники пояснюють так:

"Як тільки кошти заходять на "Центренерго", вони одразу скеровуються до вас. Одні із найприбутковіших шахт можливо єдині в Україні, не можу за всю країну говорити, це шахти ДП "Львіввугілля". Тому вашими коштами перекривали ті кошти, котрі треба було скерувати на заробітну плату вашим колегам в інших областях", - заявив Ростислав Замлинський, заступник голови Львівської облдержадміністрації.

Коли будуть гроші - Ростислав Замлинський сказати не може. Переконує - у ці хвилини проблему зарплати вирішують у Києві на нараді. Результати обіцяє повідомити головам профспілок. Однак шахтарі чиновникам не вірять.

"Я не можу людям сказати, де гроші. Вони працюють на такому обладнанні, що в Донецьку сміються. Бо це шоу, цирки вже доїдають. Хочу бачити результат. Результат не через пів року, не через рік, я хочу бачити результат цього тижня! От тоді я повірю в слова влади!", - заявив Олег Турчинов, голова Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України.

Після страйку голови профспілок ідуть на нараду з чиновниками в обладміністрацію. Після переговорів усе-таки вирішують: вимоги, вкотре - висунути міністру. Усі крапки планують розставити на загальній зустрічі у вівторок. Куди запросять представників міністерства, обласної адміністрації, держпідприємства "Львіввугілля", а також голів профспілок.