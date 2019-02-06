Енергонезалежності не буде. "Нафтогаз" - стрімко скорочує видобуток газу з українських родовищ. На думку експертів - компанія-монополіст не виконує власну ж програму, за якою Україна вже у 2020 році мала повністю забезпечити ринок вітчизняним паливом. У ситуації розбирався Даніїл Снісар.

Програму "2020" - у "Нафтогазі" з помпою анонсували у 2016 році. Реформа мала на меті суттєве збільшення видобутку блакитного палива в Україні, демонополізацію газового ринку та залучення інвестицій.

"Реформа ринку газу. Ми розуміємо, що паралельно з неприємними і важкими рішеннями, щодо підняття тарифів, дуже важливо створити реальний ринок. Реальний ринок повинен принести конкуренцію, повинна бути прозорість і він повинен принести додаткові доходи в бюджет", - заявив Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України".

"Я усвідомлюю свою особисту відповідальність за газові реформи. Я розумію, що багатьом зараз дуже важко. Люди озлоблені. І вони бояться чергового підвищення цін і тарифів. Тож відповідати ми готові тільки за наші пропозиції і за наші дії", - заявив Юрій Вітренко, комерційний директор НАК "Нафтогаз України".

Та реформування газового ринку монополіст - провалив, стверджують експерти. За 2018 рік компанія "Укргазвидобування", створена НАК, - зменшила видобуток природного газу, втративши за період понад мільярд гривень.

"Мы видим, что уровень добычи, на сегодняшний день который, проводит "Укргаздобыча" - он сопоставим он сопоставим с уровнем 1992 года. Т.е, с чего начинали, к тому и пришли. Более того, если сравнивать с прошлым годом - 2017, то объем товарного газа несколько уменьшился", - наголосив Валентин Землянський, експерт в енергетичній галузі.

А от виробничо-технологічні витрати газовики, навпаки, стрімко збільшили, попри відсутність зростання видобутку. Експерти кажуть - це вказує на наявність схем з відмивання коштів, більшу частину з яких сплачують українці за встановленими тарифами.

"Ці підприємства, які розробляють ці технологічні втрати, вони і затверджують нормативи. У даному випадку розробляють норми технологічних втрат "Укргазвидобування", а затверджує їх НАК "Нафтогаз України". У них "руки розв'язані" - включати у ці норми витрат те, що їм вигідно", - наголосив Микола Євдощук, експерт з енергетичних питань.

"Переконаний, що тут буде дуже багато роботи ще й для правоохоронних органів. Бо цифра у півтора мільярди газу, яка списується сьогодні "Укргазвидобуванням" в своєму балансі - вона виходить за межі розумного, вона втричі більше, ніж була свого часу. І це однозначно схема "вимивання" величезних обсягів", - зазначив Олексій Кучеренко, колишній міністр ЖКГ.

У "Нафтогазі" провину за провал реформи перекладають на уряд. Мовляв, чиновники тиснуть податками, а збільшувати видатки на діяльність газовиків - не хочуть.

"Укргазвидобування" - это "курица несущая золотые яйца". Но, курицу, несущую золотые яйца - нужно кормить. Ей нужно давать на бурение, на сейсмику, на интерпретацию, и так далее, и так далее", - заявив Андрій Фаворов, топ-менджер НАК "Нафтогаз України".

Куди ж ідуть гроші, які українці сплачують за газ, і чому його ціна постійно збільшується - топ-менеджер пояснювати не захотів. У коментарі нашій знімальній групі - відмовив:

"Я не хочу перед лифтом. Ну, ребят, это не корректно!"

Про те, що збільшення тарифів аж ніяк не впливає на зростання видобутку українського газу, - в один голос твердять і фахівці, і інвестори.

"У нас не було видобутку газу зростання і мабуть, не буде його у 2019 році. І просто потрібно бути відвертими - і урядовцям, і НАК "Нафтогазу". І чесно говорити споживачам, що підвищення ціни на газ і в2018 році, можливе підвищення на газ у 2019 році - воно ніяк не сприяє збільшенню видобутку газу", - наголосив Андрій Герус, виконавчий директор інвестиційної компанії.

За прогнозами експертів, відсутність власного газу в Україні вже за рік може призвести до енергетичного колапсу. І це - на тлі можливого припинення транзиту Росією газу через Україну.

"З першого січня 2020 року нас чекають серйозні випробування. Дуже серйозна буде ситуація, яка потребуватиме багато технічних зусиль, для того щоб утримувати нашу систему. Я хотів би помилитися, але можливе відключення газу, можливе відключення транзиту газу", - заявив Юрій Продан, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості.

У цьому разі - Україні доведеться збільшувати імпорт, на який знадобиться чимала сума додаткових коштів. Підприємствам знову доведеться підвищувати тарифи. У цьому випадку - Україна втратить шанс на повну енергетичну незалежність.