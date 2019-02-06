Знищення газової галузі. Так засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко охарактеризував дії влади впродовж останнього року. Через захмарні тарифи українці заборгували понад п'ятдесят мільярдів гривень за комунальні послуги. Майже половина цієї суми - борг за газ.

Чи є вихід із кризи? Дізнавалися наші кореспонденти.

Робота газовиків ще кілька років тому була дуже престижною. А тепер - працівники масово йдуть із галузі через мізерні зарплати. В облгазах просто не вистачає грошей, - про це газовики розповіли засновнику "Опозиційної платформи - За життя" Юрію Бойку під час його поїздки в Бровари.

"В мене до вас єдине прохання - потерпіть трохи, після зміни влади ми це поправимо. Тому що знаю, наскільки важко, наскільки відповідальна робота", - закликав Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Іван каже - його колеги чи не щодня пишуть заяву на звільнення. Працюючи у стратегічно важливій галузі, отримують копійки. Молодь - не більше 5 тисяч гривень. Тим часом у Київській області 4 тисячі людей працюють саме в газовій галузі.

"Люди просят достойного уровня жизни, достойной зарплаты, условий труда. У нас слесарь получает около 5 тысяч. Учитывая нынешние тарифы, нынешние цены на продукты, и вообще - на жизнь, я вижу что людям сложно. Стараются экономить на всем, чтобы платить за коммунальные и кушать", - говорить Іван, слюсар служби ГРП "Київоблгаз".

Те, що зараз відбувається, засновник "Опозиційної платформи - За життя" називає знищенням газової галузі.

"Сьогодні просто жалюгідна зарплата у людей. Уряд довів їх до того, що середня зарплата у газовій галузі - яка відповідальна, професія, дуже небезпечна, дуже велика відповідальність за людей, стан обладнання - так от сьогодні вона нижча ніж в цілому по економіці - майже в 2 рази. Такого не було ніколи! І це також буде виправлено після зміни влади. Ми повернемо їм гідну зарплату і повагу до цієї професії", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

У такому становищі практично всі газові компанії, запевняють у профспілці. А газовий монополіст наживається на захмарних тарифах - кажуть у профспілці. Тим часом українці вже не можуть сплачувати комуналку, бо зубожіли в результаті дій влади. І борги зростають - лише за цей сезон люди заборгували 53 мільярди гривень.

За словами Юрія Бойка, вихід є. Політик нагадав, що "Опозиційна платформа - За життя" ініціювала ухвалення закону про списання боргів за комунальні послуги для населення. Документ уже зареєстровано.

"Сьогодні люди перестали сплачувати за газ. Тому в нас 2 законопроекти є, нашого авторства. Вони будуть обов'язково проголосовані - не в цьому, так в наступному парламенті. Це - списання заборгованості за комунальні послуги, яка сформувалася внаслідок космічних тарифів. І друге - це створення єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів - розрахункової, яка сьогодні не може бути вищою ніж 4900 грн. А не 8500, або 12 тисяч для промисловості", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Українська газотранспортна система - одна з найбільших у Європі. Її роль для економіки країни вкрай важлива - це 30 тисяч робочих місць. І мінімум 2 мільярди доларів валютних надходжень щороку.

Під час розмови з Юрієм Бойком газовики підняли ще одне болюче питання - що очікує на Україну, якщо контракт із Росією все-таки не продовжать і транзит газу зупинять після 2019 року.

Юрій Бойко впевнений - замість порожніх заяв потрібні результативні переговори.

"Це дійсно болить в усіх. Якщо не буде великого транзиту, то буде велика біда в країні. Я вважаю, що після зміни влади одне з перших питань, які будуть стояти, які ми будемо вирішувати, - це питання підписання договору про транзит, який завершується в кінці цього року. Часу залишилося небагато. Треба зробити все, щоб цей контракт був підписаний новий - і це буде зроблено з урахуванням наших національних інтересів", - підкреслив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

На думку нардепа, необхідно провести перемовини під егідою Єврокомісії між Україною, Росією та Євросоюзом про гарантовані обсяги газу, які мають проходити через українську ГТС - йдеться про щонайменше 50 мільярдів кубометрів газу.