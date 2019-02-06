Україна не введе візи для британців після Brexit - МЗС [ Редактировать ]
Україна не буде впроваджувати візи для британських громадян після того, як Британія вийде з ЄС, - про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю виданню "Голос Америки".
Зокрема, він наголосив, що планує домогтися пом'якшення візового режиму для українців, які подорожують до Великої Британії.
Наразі британці можуть вільно перебувати на території України не більш ніж дев'яносто днів, тоді як українці мають отримати візу для відвідання Британії.
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