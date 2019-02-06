Фінансування культури: на Харківщині відкрили оновлену філармонію - Юлія Світлична [ Редактировать ]
Відновлена Харківська філармонія готова приймати глядачів. Старовинну будівлю ремонтували 13 років. І от, нарешті, храм музики, де виступали Шаляпін, Плісецька, Хачатурян та вперше прозвучали твори Лисенка - відновлено.
Живу музику в нових залах слухала Світлана Шекера.
Головний диригент Юрій Янко проводить екскурсію філармонією. Музикант десятиліттями боровся за те, щоб занедбану, завалену сміттям будівлю не знесли, не віддали під автосалон і, зрештою, почали відновлювати:
"Вот сегодня мы играли, пробовали. Все слышно. Звук такой, что его хочется, буквально, потрогать. Он настолько качественный идет. Так что, правда, у меня нет слов, правда!"
У камерній залі Олександра Дьяченко демонструє, як звучить арфа.
"Были годы скитаний. Во всяких клубах, страшно даже вспоминать. В холоде. Нас перебрасывали из места одного место в другое. И вот наконец-таки я дожила до счастливых дней", - радіє Олександра Дьяченко, арфістка.
Велика зала Харківської філармонії ще в 19 столітті була створена як копія одного із залів французького палацу Тюїльрі. Тож, каріатиду, ліпнину та янголів із арфами відновлювали за старими фото та збереженими уламками. Оздоблювали, переважно, вітчизняними матеріалами.
"Кресла делала Харьковская фабрика, люстры делали в Тернополе. Реставрировали люстру, которая в том зале, которой 150 лет - в Харькове. И паркет полностью, да, украинский", - розповідає Сергій Ломакін, виконроб.
На сцені встановлена унікальна акустична мушля. Вона й забезпечує ідеальний звук.
"Весь звук несется в зал, мы не заполняем пустоты, щели, все получает до каждой, до последней ноты, все идет к нашему дорогому и любимому слушателю", - говорить Юрій Янко, головний диригент Харківської філармонії.
Щоб повністю відновити філармонію, знадобилося 13 років. Сьогодні назвали дату першого концерту:
"Без перебільшення, довгоочікувана і вагома культурна подія у житті Харківщини. Вже завершені основні роботи, закінчуємо деталі, і вже 14 лютого харків'яни почують довгоочікуваний концерт у найкращому і найсучаснішому залі, який розрахований на 777 місць.
Харківська область дійсно має багато нових викликів і старих проблем, але повністю підтримую той тезис, що саме зараз потрібне фінансувати культуру. І цим ми займаємося на Харківщині", - підкреслила Юлія Світлична голова Харківської облдержадміністрації
Репертуар першого концерту музиканти вже склали. Але які саме твори виконуватиме оркестр - поки що тримають у таємниці.
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