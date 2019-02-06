Мігранти, нова ракетна програма, виведення військ із Афганістану та... примирення. Дональд Трамп під час щорічної доповіді в Конгресі назвав головні завдання країни у 2019 році.

Як усе пройшло? - бачив Дмитро Анопченко.

Вже із шостої вечора в центрі Вашингтона страшенна тиснява - це силовики поступово обмежували рух вулицями, якими президент поїде з Білого дому до Капітолія. Офіцерів стягнули з усієї столиці, скрізь - поліцейські сирени, у Конгресовий квартал можна пройти тільки за запрошеннями.

Зала, як завжди - переповнена. Дехто із конгресменів ще з обіду зайняв крісло біля проходу - аби потиснути руку президенту, коли він входитиме в приміщення і хоча б на кілька секунд бути великим планом у найрейтинговішій трансляції країни на всіх телеканалах. Але є й ті, хто вирішив "потролити" президента - запросивши в цей зал "спеціальних гостей" - німий докір для Трампа: чиновників, які через шатдаун сиділи без зарплати, мігрантів, яких на кордоні розлучили з дітьми, і навіть… співробітників президентського маєтку у Флориді, котрих було звільнено.

Якою буде промова Трампа - вся країна гадала. За одними даними, - варто було чекати спроби примиритися із противниками - надто вже багато пристрастей через нещодавній шатдаун, до якого призвела нездатність домовлятися. За іншими даними, президент - навпаки - міг бути жорстким та мало не про запровадження надзвичайного стану на кордоні повідомити… Вочевидь серед чернеток промови були обидва варіанти, але Трамп обрав середину - почав із закликів до примирення, порушив теми, які викликали овації в обох частинах зали. І вже потім перейшов до питань, які для нього на першому місці - протидія міграції:

"У минулому багато людей у цій залі голосували за стіну, але справжня стіна так і не була побудована. Я її таки зведу!", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Зміни військової політики, коли він все-таки забере війська із Сирії та Афганістану, сказавши - "Час для цього настав":

"Наші загони воюють на Близькому Сході майже 19 років. В Афганістані та Іраку 7 тисяч героїв поклали свої життя. Великі нації не ведуть нескінченні війни!", - наголосив Дональд Трамп, президент США.

Трамп обіцяє повністю перебудувати армію і зробив одну із найважливіших заяв цього вечора - щодо старту нової ракетної програми Америки.

"США розробляють найсучаснішу систему протиракетної оборони. Десять років тому ми уклали Угоду з Росією, згідно з якою домовилися зменшити наш ракетний потенціал. Ми виконували все до останньої літери - Росія ж постійно порушувала умови. Ось чому я оголошую про вихід із Договору РСМД. У нас уже не було вибору. Тепер, імовірно, зможемо обговорити нові угоди - додамо Китай та інших ", - зазначив Дональд Трамп, президент США.

Закликом єднатися президент закінчив промову. Він, як міг, намагався показати готовність іти на компроміси - якщо не з демократами, з якими вже завтра може звично почати нове протистояння, то хоча б - своїми власними виборцями, для яких це дійсно важливо.